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  4. ВИДЕО. Зинченко – о своем прозвище и имени дочери
Англия
07 сентября 2022, 14:38 |
1001
0

ВИДЕО. Зинченко – о своем прозвище и имени дочери

Украинец пообщался с партнерами по «Арсеналу»

07 сентября 2022, 14:38 |
1001
0
ВИДЕО. Зинченко – о своем прозвище и имени дочери
Getty Images/Global Images Ukraine

Присоединяйтесь к игрокам «Арсенала» Александру Зинченко, Фабио Виейре и Седрику Соарешу, когда они обсуждают важность имен и прозвищ на поле и вне его.

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Источник Sport.ua
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