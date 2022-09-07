Англия07 сентября 2022, 14:38 |
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ВИДЕО. Зинченко – о своем прозвище и имени дочери
Украинец пообщался с партнерами по «Арсеналу»
07 сентября 2022, 14:38 |
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Присоединяйтесь к игрокам «Арсенала» Александру Зинченко, Фабио Виейре и Седрику Соарешу, когда они обсуждают важность имен и прозвищ на поле и вне его.
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