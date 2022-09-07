Помощник Владимира Шарана покинул Минай

Украинский футбольный клуб из Закарпатья «Минай» объявил о завершении сотрудничества с Николаем Цымбалом, который являлся помощником главного тренера клуба Владимира Шарана.

38-летний специалист работал с клубом с начала создания ДЮСШ ФК «Минай».

За это время Николай в разные годы занимал должности тренера в молодежной и первой командах закарпатского клуба. Цымбал входил в тренерские штабы Василия Кобина и Владимира Шарана. Именно с Николаем Цымбалом «Минай» сделал исторический шаг – дебютировал в Украинской Премьер-лиге.

В преддверии старта сезона-2022/23 стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.