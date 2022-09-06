Лига чемпионов06 сентября 2022, 23:46 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:12
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Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!
Невероятный матч Лиги чемпионов увидели зрители в Германии
06 сентября 2022, 23:46 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:12
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6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Лассина Траоре поставил финальную точку (4:1) на 85-й минуте матча ЛЧ.
ГОЛ! 1:4. Лассина Траоре, 85 мин.
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