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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:46 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:12
2235
0

Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!

Невероятный матч Лиги чемпионов увидели зрители в Германии

06 сентября 2022, 23:46 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:12
2235
0
Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!
MEGOGO

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

Лассина Траоре поставил финальную точку (4:1) на 85-й минуте матча ЛЧ.

ГОЛ! 1:4. Лассина Траоре, 85 мин.

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Источник Sport.ua
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