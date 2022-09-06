ФОТО. Главный тренер Наполи перенес операцию прошлой ночью

Завтра, 7 сентября «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ливерпуль». Сегодня на предматчевую пресс-конференцию главный тренер «Партенопеи» Лучано Спаллетти пришел в специальной повязке для руки.

Как оказалось, у него перелом ключицы. Прошлой ночью он перенес операцию.