Первый тест нового Шахтера в ЛЧ. Йовичевич назвал состав на матч
Команда стартует в группе Лиги чемпионов
Сегодня в 22:00 стартует матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Шахтером». Игра станет дебютной в ЛЧ для тренера Игора Йовичевича, а также для обновленной команды, которая составлена преимущественно из украинцев.
Среди легионеров в основе сегодня выйдет только Лукас Тейлор.
Лейпциг: Гулачи, Симакан, Диалло, Орбан, Халстенберг, Шлагер, Ляймер, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер
Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков
В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан
Кстати, «Шахтер» сыграет в новой форме, которая дебютирует в Лиге чемпионов.
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