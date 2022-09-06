Первый тест нового Шахтера в ЛЧ. Йовичевич назвал состав на матч

Сегодня в 22:00 стартует матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Шахтером». Игра станет дебютной в ЛЧ для тренера Игора Йовичевича, а также для обновленной команды, которая составлена преимущественно из украинцев.

Среди легионеров в основе сегодня выйдет только Лукас Тейлор.

Лейпциг: Гулачи, Симакан, Диалло, Орбан, Халстенберг, Шлагер, Ляймер, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер

Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков

В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан

Кстати, «Шахтер» сыграет в новой форме, которая дебютирует в Лиге чемпионов.