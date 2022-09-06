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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:32
4668
23

Первый тест нового Шахтера в ЛЧ. Йовичевич назвал состав на матч

Команда стартует в группе Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:32
4668
23
Первый тест нового Шахтера в ЛЧ. Йовичевич назвал состав на матч
ФК Шахтер

Сегодня в 22:00 стартует матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Шахтером». Игра станет дебютной в ЛЧ для тренера Игора Йовичевича, а также для обновленной команды, которая составлена преимущественно из украинцев.

Среди легионеров в основе сегодня выйдет только Лукас Тейлор.

Лейпциг: Гулачи, Симакан, Диалло, Орбан, Халстенберг, Шлагер, Ляймер, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер

Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков

В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан

Кстати, «Шахтер» сыграет в новой форме, которая дебютирует в Лиге чемпионов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Brian
Посмотрел на состав и.....вспомнил Шахтёр 20-летней давности. Бахарева, Зубова, Вирта, Воробья, Окоронкво, Агахова.....Тогда не питали илюзий по поводу выступления команды в еврокубках. Сейчас всё повторяется.
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+7
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avk2307
Но эта форма кстати классная. Не то, что в прошлом году
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+3
Maks_krot
В новой форме ,интересный состав ,может и интересно и успешно старутют!!Удачи родной клуб 
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+3
Remark
Молодняк! )
Удачи Шахте! Буду болеть за Мудрика чтобы он обвел хотя бы пятерых игроков РБ и забил гол. Может тогда все таки его купят куда-то в европейский топ-клубец.
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+2
pricolist
Подобається мені нова форма Шахтаря. Цікавіше виглядає, ніж біла 
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+2
Злий Глобинець
Зубков і Швед жодного разу не зіграли за Шахтар, але вони в основі. Може Йові щось знає, беріг їх на ЛЧ?
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+1
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ash
Так а хто нападник?
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+1
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-PhoeniX-
Конопля слева? А Михайличенко в запасе? Неужто совсем не в форме?
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0
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AK.228
Швед у нападі... Ну подивимось 
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0
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Віталій Ткачук
Лейпциг зараз ніякий, але якщо подивитися на склади команд, то я б не ставив на Шахтар. Ще такий нюанс: німці будуть злі після невдач в Бундеслізі, треба на комусь відігратися.
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-1
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