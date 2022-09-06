Динамо прибыло в Стамбул на матч Лиги Европы. В составе 25 игроков

Киевское «Динамо» прибыло на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с «Фенербахче».

Игра состоится 8 сентября, начало в 19:45.

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Для киевлян это будет третий матч против «Фенербахче» в сезоне. Ранее команда прошла соперника в квалификации Лиги чемпионов.