Динамо прибыло в Стамбул на матч Лиги Европы. В составе 25 игроков
Мирча Луческу и команда прибыли в Турцию на игру еврокубка
Киевское «Динамо» прибыло на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с «Фенербахче».
Игра состоится 8 сентября, начало в 19:45.
В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;
Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Для киевлян это будет третий матч против «Фенербахче» в сезоне. Ранее команда прошла соперника в квалификации Лиги чемпионов.
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