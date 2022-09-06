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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Европейские клубы уже ходят за Цыганковым с контрактом»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2022, 20:31 |
1179
2

Игорь ЦЫГАНЫК: «Европейские клубы уже ходят за Цыганковым с контрактом»

Клубы могут бесплатно получить хорошего игрока

06 сентября 2022, 20:31 |
1179
2
Игорь ЦЫГАНЫК: «Европейские клубы уже ходят за Цыганковым с контрактом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова, который уже с 1 января может подписать контракт с другим клубом.

И европейские представители очень хотят бесплатно получить хорошего футболиста.

«Был вариант с «Жироной», но Игорь Суркис отказался. Подтверждаю, что сейчас Виктор не рассматривает опцию продления контракта «Динамо». Но есть еще время, и я помню, что и Ярмоленко говорил, что не будет переподписывать контракт, а потом переподписал на фантастических условиях. А потом его продали».

«Все еще может поменяться, но европейские клубы уже сейчас ходят за Цыганковым и предлагают подписать контракт, хотят предварительное согласие на переход с лета 2023 года», - сказал Цыганык.

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Динамо Киев Виктор Цыганков чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Gargantua
ну если 10 млн для Суркиса лишние, то кто же виноват?
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+1
Vladislav Pohily
Якраз історія з Ярмолою має показати Віктору, що якщо хочеш спробувати
побудувати європейську кар'єру, не треба нічого підписувати. А то підеш в
умовних 27, поки адаптуєшся, не дай Боже отримаєш травму, що з
травматичністю Віті зовсім не виключено, поки відновишся й ось тобі вже
30. Добре, якщо потім заграєш і проведеш 2-3 роки на нормальному рівні,
але переходячи у такому віці, 27-28 років, права на помилку вже немає.
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0
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