Игорь ЦЫГАНЫК: «Европейские клубы уже ходят за Цыганковым с контрактом»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова, который уже с 1 января может подписать контракт с другим клубом.

И европейские представители очень хотят бесплатно получить хорошего футболиста.

«Был вариант с «Жироной», но Игорь Суркис отказался. Подтверждаю, что сейчас Виктор не рассматривает опцию продления контракта «Динамо». Но есть еще время, и я помню, что и Ярмоленко говорил, что не будет переподписывать контракт, а потом переподписал на фантастических условиях. А потом его продали».

«Все еще может поменяться, но европейские клубы уже сейчас ходят за Цыганковым и предлагают подписать контракт, хотят предварительное согласие на переход с лета 2023 года», - сказал Цыганык.