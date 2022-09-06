Игорь ЦЫГАНЫК: «Европейские клубы уже ходят за Цыганковым с контрактом»
Клубы могут бесплатно получить хорошего игрока
Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова, который уже с 1 января может подписать контракт с другим клубом.
И европейские представители очень хотят бесплатно получить хорошего футболиста.
«Был вариант с «Жироной», но Игорь Суркис отказался. Подтверждаю, что сейчас Виктор не рассматривает опцию продления контракта «Динамо». Но есть еще время, и я помню, что и Ярмоленко говорил, что не будет переподписывать контракт, а потом переподписал на фантастических условиях. А потом его продали».
«Все еще может поменяться, но европейские клубы уже сейчас ходят за Цыганковым и предлагают подписать контракт, хотят предварительное согласие на переход с лета 2023 года», - сказал Цыганык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
7 сентября в 22:00 Украина проведет четвертьфинал против Словении
Бергамаски возглавили таблицу чемпионата Италии
побудувати європейську кар'єру, не треба нічого підписувати. А то підеш в
умовних 27, поки адаптуєшся, не дай Боже отримаєш травму, що з
травматичністю Віті зовсім не виключено, поки відновишся й ось тобі вже
30. Добре, якщо потім заграєш і проведеш 2-3 роки на нормальному рівні,
але переходячи у такому віці, 27-28 років, права на помилку вже немає.