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Англия
06 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:00
127
0

ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм – Марсель

Главный тренер «шпор» – о старте в Лиге чемпионов

06 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:00
127
0
ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм – Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

7 сентября в 22:00 состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Марселем».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции наставника английского клуба Антонио Конте.

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Тоттенхэм Антонио Конте Лига чемпионов Марсель
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