Англия06 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:00
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ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм – Марсель
Главный тренер «шпор» – о старте в Лиге чемпионов
06 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:00
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7 сентября в 22:00 состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Марселем».
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции наставника английского клуба Антонио Конте.
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