Молодежные турниры06 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:49
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РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября в 16:30 поединок 1-го тура Юношеской лиги УЕФА
06 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:49
2172
0
6 сентября в 16:30 проходит поединок 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.
В первом туре группового этапа «Шахтер» на выезде играет против немецкого «РБ Лейпциг».
РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГОЛ! 0:1. Булеза, 16 мин.
Видеотрансляция ожидается.
Стартовые составы
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