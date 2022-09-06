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06 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:49
2172
0

РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 16:30 поединок 1-го тура Юношеской лиги УЕФА

06 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:49
2172
0
РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

6 сентября в 16:30 проходит поединок 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.

В первом туре группового этапа «Шахтер» на выезде играет против немецкого «РБ Лейпциг».

РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ГОЛ! 0:1. Булеза, 16 мин.

Видеотрансляция ожидается.

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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