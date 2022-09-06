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Англия
06 сентября 2022, 16:12 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:23
692
0

ВИДЕО. Мудрик удивил Арсенал, форварда в Динамо не будет, ставим на ПСЖ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

06 сентября 2022, 16:12 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:23
692
0
ВИДЕО. Мудрик удивил Арсенал, форварда в Динамо не будет, ставим на ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Арсенал получил увлекательные отзывы скаутов по поводу Мудрика
2. Экс-Вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
3. Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
4. Прогноз на матч ПСЖ – Ювентус

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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