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  4. ФОТО. Ястремская прибыла в Одессу и повидалась с дедушкой
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06 сентября 2022, 15:43 |
608
0

ФОТО. Ястремская прибыла в Одессу и повидалась с дедушкой

Даяна ненадолго вернулась в Украину

06 сентября 2022, 15:43 |
608
0
ФОТО. Ястремская прибыла в Одессу и повидалась с дедушкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прибыла в Украину после полугода отсутствия на родине.

22-летняя теннисистка уже в Одессе, где успела повидать близких и родственников. К примеру, дедушку.

«Навестила дедушку после долгого отсутствия», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что Ястремская планируете сыграть на соревнованиях WTA 250 в Портороже, которые состоятся на следующей неделе.

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