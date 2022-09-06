Другие новости06 сентября 2022, 15:43 |
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ФОТО. Ястремская прибыла в Одессу и повидалась с дедушкой
Даяна ненадолго вернулась в Украину
06 сентября 2022, 15:43 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прибыла в Украину после полугода отсутствия на родине.
22-летняя теннисистка уже в Одессе, где успела повидать близких и родственников. К примеру, дедушку.
«Навестила дедушку после долгого отсутствия», – написала Даяна в инстаграме.
Отметим, что Ястремская планируете сыграть на соревнованиях WTA 250 в Портороже, которые состоятся на следующей неделе.
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