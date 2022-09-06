ФОТО. Ястремская прибыла в Одессу и повидалась с дедушкой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прибыла в Украину после полугода отсутствия на родине.

22-летняя теннисистка уже в Одессе, где успела повидать близких и родственников. К примеру, дедушку.

«Навестила дедушку после долгого отсутствия», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что Ястремская планируете сыграть на соревнованиях WTA 250 в Портороже, которые состоятся на следующей неделе.