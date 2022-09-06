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Чемпионат мира
06 сентября 2022, 13:58 | Обновлено 06 сентября 2022, 14:00
472
0

Чеферин назвал фаворитов в борьбе за ЧМ-2030

Глава УЕФА уверен, что мундиаль состоится в Европе

06 сентября 2022, 13:58 | Обновлено 06 сентября 2022, 14:00
472
0
Чеферин назвал фаворитов в борьбе за ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine

54-летний словенец Александер Чеферин признался в том, что не сомневается, что чемпионат мира 2030 года пройдет на Пиренейском полуострове – в Португалии и Испании.

«Уверен, что ЧМ-2030 пройдет в Испании и Португалии. Эта заявка выигрышная, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлекаются, живут и дышат футболом, а также имеют хорошую инфраструктуру», - заявило Чеферин, находясь в Лиссабоне на международном конгрессе Football Talks.

Как известно, в совместной заявке стран с Пиренейского полуострова значатся арены из 11 городов Испании и трех городов Португалии.

Европа последний на сегодня чемпионат мира по футболу принимала в 2006 году – в Германии. Затем мундиали проводились в ЮАР, Бразилии и рф. ЧМ-2022 состоится в Катаре, а ЧМ-2026 примут Канада, США и Мексика.

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Александер Чеферин УЕФА чемпионат мира 2030 года ЧМ-2030 по футболу
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Источник Reuters
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