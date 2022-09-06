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  4. Стефано ПИОЛИ: «Это будет хорошее испытание»
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 11:57 |
275
0

Стефано ПИОЛИ: «Это будет хорошее испытание»

Наставник «Милана» – о предстоящем матче с «Зальцбургом»

06 сентября 2022, 11:57 |
275
0
Стефано ПИОЛИ: «Это будет хорошее испытание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Надо подойти к этому матчу с большим энтузиазмом, отнестись к сопернику с уважением и при этом не забыть о своих сильных качествах. Это будет хорошее испытание. «Зальцбург» показывает очень быструю и качественную игру», - сказал Пиоли.

Матч «Зальцбург» – «Милан» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Стефано Пиоли Милан Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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