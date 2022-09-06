Стефано ПИОЛИ: «Это будет хорошее испытание»
Наставник «Милана» – о предстоящем матче с «Зальцбургом»
Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».
«Надо подойти к этому матчу с большим энтузиазмом, отнестись к сопернику с уважением и при этом не забыть о своих сильных качествах. Это будет хорошее испытание. «Зальцбург» показывает очень быструю и качественную игру», - сказал Пиоли.
Матч «Зальцбург» – «Милан» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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