Стефано ПИОЛИ: «Это будет хорошее испытание»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Надо подойти к этому матчу с большим энтузиазмом, отнестись к сопернику с уважением и при этом не забыть о своих сильных качествах. Это будет хорошее испытание. «Зальцбург» показывает очень быструю и качественную игру», - сказал Пиоли.

Матч «Зальцбург» – «Милан» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.