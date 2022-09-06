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06 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2022, 13:01
986
0

Играешь в рф – не играешь за сборную. Норвежец потерял место в команде

Матиаса Норманна не вызовут в расположение сборной Норвегии по футболу

06 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 06 сентября 2022, 13:01
986
0
Играешь в рф – не играешь за сборную. Норвежец потерял место в команде
ФК Ростов. Матиас Норманн

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен отказался вызывать Матиаса Норманна в расположение команды. Все из-за того, что футболист подпишет контракт с московским «Динамо».

Вот как прокомментировал свое решение Столе Сольбаккен:

«Для мен было не так уж и сложно не вызвать Матиаса. Он был готов к тому, что не будет играть за сборную. Я позвонил ему в субботу и объяснил, какими могут быть последствия. Он все понял и не был удивлен».

Президент футбольной ассоциации Норвегии Лиза Клавенесс также согласна с решением главного тренера:

«Все российские команды отстранены от международных спортивных соревнований. Я согласна со Столе, что Норманн не может представлять Норвегию, когда теперь он будет играть за российский клуб».

Отметим, что права на Норманна принадлежат российскому «Ростову», в который он вернулся после аренды в «Норвиче». Сейчас игрок уже прошел медосмотр в московском «Динамо» и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

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Столе Сольбаккен сборная Норвегии по футболу
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Источник Sport.ua
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