Играешь в рф – не играешь за сборную. Норвежец потерял место в команде

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен отказался вызывать Матиаса Норманна в расположение команды. Все из-за того, что футболист подпишет контракт с московским «Динамо».

Вот как прокомментировал свое решение Столе Сольбаккен:

«Для мен было не так уж и сложно не вызвать Матиаса. Он был готов к тому, что не будет играть за сборную. Я позвонил ему в субботу и объяснил, какими могут быть последствия. Он все понял и не был удивлен».

Президент футбольной ассоциации Норвегии Лиза Клавенесс также согласна с решением главного тренера:

«Все российские команды отстранены от международных спортивных соревнований. Я согласна со Столе, что Норманн не может представлять Норвегию, когда теперь он будет играть за российский клуб».

Отметим, что права на Норманна принадлежат российскому «Ростову», в который он вернулся после аренды в «Норвиче». Сейчас игрок уже прошел медосмотр в московском «Динамо» и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.