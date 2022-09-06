Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ «Лейпциг» – «Шахтер»: прогнозы, шансы и миссия «горняков»
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 11:17 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:25
122
1

РБ «Лейпциг» – «Шахтер»: прогнозы, шансы и миссия «горняков»

Не фавориты, но гот

06 сентября 2022, 11:17 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:25
122
1
РБ «Лейпциг» – «Шахтер»: прогнозы, шансы и миссия «горняков»

6 сентября. 22.00. Лейпциг. «Ред Булл Арена»
Трансляция на «Megogo Футбол 1».

Миссия «Шахтера» – удивлять на футбольном поле и говорить об Украине

«Шахтер» начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В Германию Игорь Йовичевич взял всех заявленных на турнир игроков, включая четырех голкиперов. И это, очевидно, желание погрузить обновленный коллектив в атмосферу самого престижного турнира Европы. «Шахтер» - это определенно имя в мировом футболе, но после того, как весной и летом его покинули почти все топовые легионеры, кроме Лассины Траоре, а клуб вынужден был собирать более-менее опытных украинцев, команда уже не выглядит той грозной силой, которая обыгрывала «МанСити» и «Реал». Старт «Шахтера» в УПЛ (ничья и две минимальные победы) показал, что команда пока далека от привычного для себя стиля игры с высокими скоростями, прессингом и креативом в атаке. Как результат – всего два гола в трех матчах против середняков украинского футбола. 

Вряд ли мы увидим кардинально другой «Шахтер» в Лиге чемпионов, и требовать от нынешней команды сверх результатов тоже было бы неправильно. С другой стороны – Лига чемпионов – это возможность проявить индивидуальности (а значит – увеличить ценник Михаила Мудрика или Николая Матвиенко, например), и снова говорить о войне в Украине. И эта миссия «Шахтера» не менее важна, чем очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Не фавориты, но готовы к бою 

Титульный партнер ФК «Шахтер» и первый легальный букмекер – Parimatch Ukraine – определил фаворитов предстоящего поединка. Шансы хозяев на победу высоки. Коэффициент на то, что РБ «Лейпциг» начнет турнир по 3 пунктам – 1.23. А вот «горняки» по прогнозам экспертов должны сотворить чудо, чтобы деклассировать немцев, коэффициент на их успех – 12.00. Шансы на ничью расценивают как 7.00 до 1.

Тедеско, Вернер и «Ред Булл»

Первый соперник «горняков» в группе – РБ «Лейпциг». Команда без большой истории (клуб основан только в 2009 году), однако с многомиллионными инвестициями от австрийской компании Red Bull, а еще с тренером-вундеркиндом. В прошлом сезоне красные быки выдали самый успешный сезон за все 13 лет своего существования: команда дошла до полуфинала Лиги Европы и выиграла свой первый трофей - Кубок Германии. При этом ребята Доменико Тедеско финишировали четвертыми в Бундеслиге, что позволило им в нынешнем году попробовать свои силы в ЛЧ.

Однако нынешний сезон РБ «Лейпциг» начал крайне плохо: команда проиграла Суперкубок Германии «Баварии» (3:5), а в 5-ти стартовых турах чемпионата выиграла лишь один матч, дважды сыграв вничью, и еще дважды проиграв (в последнем туре «Айнтрахта») 4:0). При этом трансференте окно немцы провели удачно, на 75,5 млн евро продали 8 неосновных футболистов, сохранили звездного Кристофера Нкунку, вернули из «Челси» Тимо Вернера и выкупили у «Хоффенхайма» левого защитника Давида Раума. По составу РБ  «Лейпциг» до сих пор остается топ-командой Бундеслиги, которая должна поражать. Возможно, трудности «быков» связаны с экспериментами Тедеско в тактических схемах. Для 36-летнего специалиста это первый полноценный сезон с командой, так что после прошлогоднего успеха от него требуют топ-результатов. Поиски показывают, что самая успешная для команды формация пока – 3-4-1-2, поэтому «Шахтеру» стоит готовиться именно к этому варианту.

«Шахтер» и РБ «Лейпциг» ни разу не встречались, однако немцы приезжали в Украину в августе 2018-го, когда в плей-офф Лиги Европы играли с «Зарей», и одолели луганчан на той стадии турнира по итогам двух матчей.

Боссы «Шахтера» не делают громких заявлений по поводу задач команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но это не значит, что украинцы не будут сражаться за победу в каждом матче.

Итак, болейте за украинскую команду, и заряжайте на «Шахтер» вместе с Parimatch Ukraine!

 

По теме:
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграет ли Ман Сити ЛЧ? Бл*ть, я не знаю»
Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
футбол Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 05 сентября 2022, 12:00 2
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Футбол | 06 сентября 2022, 09:39 0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»

С юмором у украинца все в порядке

Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Футбол | 05.09.2022, 20:30
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Волейбол | 05.09.2022, 19:50
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 06.09.2022, 08:47
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Віримо в Шахтар! Віримо в Перемогу! Віримо в Україну!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
04.09.2022, 11:38 1
Бокс
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
04.09.2022, 11:10 58
Футбол
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 00:30 25
Футбол
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
05.09.2022, 09:22 5
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности