РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября в 22:00 поединок 1-го тура Лиги чемпионов
6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».
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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO.
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