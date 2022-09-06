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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
06.09.2022 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 08:23 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:45
27
0

РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 22:00 поединок 1-го тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 08:23 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:45
27
0
РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

РБ Лейпциг – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 1-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами РБ Лейпциг и Шахтер, который пройдет 6 сентября в Лейпциге.

Крупная победа РБ Лейпциг

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа РБ Лейпциг

2 голоса 100 %

Ничья

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

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Источник Sport.ua
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