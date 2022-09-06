17-летняя украинка Лопата проиграла на юниорском US Open

Украинская 17-летняя теннисистка Анастасия Лопата завершила борьбу в одиночном разряде юниорского US Open.

Во втором круге украинка проиграла россиянке Анастасии Гуревой.

US Open. Юниоры. Второй круг

Анастасия Лопата (Украина) – Анастасия Гурева – 1:6, 0:6

Отметим, что Лопата продолжит борьбу в парном разряде в дуэте с американкой по имени Миа Слама.