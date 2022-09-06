Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 17-летняя украинка Лопата проиграла на юниорском US Open
US Open
06 сентября 2022, 05:20 |
11
0

17-летняя украинка Лопата проиграла на юниорском US Open

Анастасия без шансов уступила во втором круге парного разряда

06 сентября 2022, 05:20 |
11
0
17-летняя украинка Лопата проиграла на юниорском US Open
ФТУ. Анастасия Лопата

Украинская 17-летняя теннисистка Анастасия Лопата завершила борьбу в одиночном разряде юниорского US Open.

Во втором круге украинка проиграла россиянке Анастасии Гуревой.

US Open. Юниоры. Второй круг 
Анастасия Лопата (Украина) – Анастасия Гурева – 1:6, 0:6

Отметим, что Лопата продолжит борьбу в парном разряде в дуэте с американкой по имени Миа Слама.

По теме:
Две американки и одна без флага. Известны все четвертьфиналистки US Open
US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк
Первая ракетка мира не без проблем вышла в 1/4 финала US Open
US Open 2022 Анастасия Лопата Анастасия Гурева
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 05 сентября 2022, 15:00 11
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Бокс | 05 сентября 2022, 10:58 5
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»

Британец предвкушает легкую победу

Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
Футбол | 05.09.2022, 21:10
Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
Лисы поели ухи! Журналист назвал, какой клуб интересовался Забарным
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Волейбол | 05.09.2022, 19:50
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в групповом этапе Кубка Дэвиса
Теннис | 05.09.2022, 18:47
Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в групповом этапе Кубка Дэвиса
Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в групповом этапе Кубка Дэвиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31 1
Бокс
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
04.09.2022, 22:25 12
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
05.09.2022, 12:00 2
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 14
Футбол
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности