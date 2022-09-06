US Open06 сентября 2022, 05:20 |
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17-летняя украинка Лопата проиграла на юниорском US Open
Анастасия без шансов уступила во втором круге парного разряда
06 сентября 2022, 05:20 |
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Украинская 17-летняя теннисистка Анастасия Лопата завершила борьбу в одиночном разряде юниорского US Open.
Во втором круге украинка проиграла россиянке Анастасии Гуревой.
US Open. Юниоры. Второй круг
Анастасия Лопата (Украина) – Анастасия Гурева – 1:6, 0:6
Отметим, что Лопата продолжит борьбу в парном разряде в дуэте с американкой по имени Миа Слама.
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