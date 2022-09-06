Дальше без Надаля. Известны все участники 1/4 финала US Open
У нас будет неожиданный победитель турнира Grand Slam
Состоялись матчи четвертого круга мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Четырехкратный победитель турнира Рафаэль Надаль досрочно завершил борьбу на турнире.
US Open. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Ник Кирьос [23] – 6:7(11), 6:3, 3:6, 2:6
Пабло Карреньо-Буста [12] – Карен Хачанов [27] – 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6
Мартон Фучович – Маттео Берреттини [13] – 6:3, 6:7(2), 3:6, 6:4, 2:6
Корентен Муте [Q] – Каспер Рууд [5] – 1:6, 2:6, 7:6(4), 2:6
Илья Ивашко – Янник Синнер [11] – 1:6, 7:5, 2:6, 6:4, 3:6
Марин Чилич [15] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6
Нижняя часть сетки
Кэмерон Норри [7] – Андрей Рублев [9] – 4:6, 4:6, 4:6
Фрэнсис Тиафо [22] – Рафаэль Надаль [2] – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ник Кирьос [23] – Карен Хачанов [27]
Маттео Берреттини [13] – Каспер Рууд [5]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [9] – Фрэнсис Тиафо [22]
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