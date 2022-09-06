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  4. Дальше без Надаля. Известны все участники 1/4 финала US Open
US Open
06 сентября 2022, 09:30 |
503
0

Дальше без Надаля. Известны все участники 1/4 финала US Open

У нас будет неожиданный победитель турнира Grand Slam

06 сентября 2022, 09:30 |
503
0
Дальше без Надаля. Известны все участники 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялись матчи четвертого круга мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Четырехкратный победитель турнира Рафаэль Надаль досрочно завершил борьбу на турнире.

US Open. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Ник Кирьос [23] – 6:7(11), 6:3, 3:6, 2:6
Пабло Карреньо-Буста [12] – Карен Хачанов [27] – 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6

Мартон Фучович – Маттео Берреттини [13] – 6:3, 6:7(2), 3:6, 6:4, 2:6
Корентен Муте [Q] – Каспер Рууд [5] – 1:6, 2:6, 7:6(4), 2:6

Илья Ивашко – Янник Синнер [11] – 1:6, 7:5, 2:6, 6:4, 3:6
Марин Чилич [15] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [7] – Андрей Рублев [9] – 4:6, 4:6, 4:6
Фрэнсис Тиафо [22] – Рафаэль Надаль [2] – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ник Кирьос [23] – Карен Хачанов [27]
Маттео Берреттини [13] – Каспер Рууд [5]

Нижняя часть сетки

Марин Чилич [15] – Карлос Алькарас [3]
Андрей Рублев [9] – Фрэнсис Тиафо [22]

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Даниил Медведев Ник Кирьос Пабло Карреньо Буста Карен Хачанов Корентен Муте Каспер Рууд Илья Ивашко Янник Синнер Марин Чилич Карлос Алькарас Кэмерон Норри Андрей Рублев Фрэнсис Тиафо Рафаэль Надаль US Open 2022
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Источник Sport.ua
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