Две американки и одна без флага. Известны все четвертьфиналистки US Open
На этой стадии собрался неплохой состав участниц
Состоялись матчи четвертого круга женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Борьбу за титул продолжает лишь одна несеяная теннисистка.
US Open. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Юле Нимайер – 2:6, 6:4, 6:0
Петра Квитова [21] – Джессика Пегула [8] – 3:6, 3:6
Виктория Азаренко [26] – Каролина Плишкова [22] – 5:7, 7:6(5), 2:6
Даниэль Коллинс [19] – Арина Соболенко [6] – 6:3, 3:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Чжан Шуай – Кори Гауфф [12] – 5:7, 5:7
Каролин Гарсия [17] – Элисон Риск [29] – 6:4, 6:1
Онс Жабер [5] – Вероника Кудерметова – 7:6(1), 6:4
Людмила Самсонова – Айла Томлянович – 6:7(8), 1:6
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [8]
Каролина Плишкова [22] – Арина Соболенко [6]
Нижняя часть сетки
Кори Гауфф [12] – Каролин Гарсия [17]
Онс Жабер [5] – Айла Томлянович
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