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  4. Две американки и одна без флага. Известны все четвертьфиналистки US Open
US Open
06 сентября 2022, 05:10 |
89
0

Две американки и одна без флага. Известны все четвертьфиналистки US Open

На этой стадии собрался неплохой состав участниц

06 сентября 2022, 05:10 |
89
0
Две американки и одна без флага. Известны все четвертьфиналистки US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Состоялись матчи четвертого круга женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Борьбу за титул продолжает лишь одна несеяная теннисистка.

US Open. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Юле Нимайер – 2:6, 6:4, 6:0
Петра Квитова [21] – Джессика Пегула [8] – 3:6, 3:6

Виктория Азаренко [26] – Каролина Плишкова [22] – 5:7, 7:6(5), 2:6
Даниэль Коллинс [19] – Арина Соболенко [6] – 6:3, 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Чжан Шуай – Кори Гауфф [12] – 5:7, 5:7
Каролин Гарсия [17] – Элисон Риск [29] – 6:4, 6:1

Онс Жабер [5] – Вероника Кудерметова – 7:6(1), 6:4
Людмила Самсонова – Айла Томлянович – 6:7(8), 1:6

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] –  Джессика Пегула [8]
Каролина Плишкова [22] – Арина Соболенко [6]

Нижняя часть сетки

Кори Гауфф [12] –  Каролин Гарсия [17]
Онс Жабер [5] –  Айла Томлянович

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US Open 2022 Ига Свёнтек Юле Нимайер Петра Квитова Джессика Пегула Виктория Азаренко Каролина Плишкова Даниэль Коллинс Арина Соболенко Чжан Шуай Кори Гауфф Каролин Гарсия Элисон Риск Онс Жабер Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Айла Томлянович
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Источник Sport.ua
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