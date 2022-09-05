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  4. Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
Испания
05 сентября 2022, 23:01 |
283
0

Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды

35-летний Нолито решил перебраться в низший дивизион

05 сентября 2022, 23:01 |
283
0
Тусить на Ибицу? Экс-вингер Ман Сити перешел в клуб испанской Сегунды
ibizaud.com

Бывший вингер «Манчестер Сити» и сборной Испании Нолито продолжит карьеру в Сегунде.

О подписании двухлетнего контракта с футболистом заявила «Ибица», в ряды которой Нолито перебрался на правах свободного агента.

Отмечается, что официально договор между клубом и игроком вступит в силу в случае успешного прохождения последним медицинского осмотра, запланированного на 6 сентября.

До перехода в «Ибицу» Нолито в течении последних двух сезонов выступал за «Сельту». В Примере-2021/22 на счету опытного вингера оказалось 32 матча и 2 забитых мяча.

«Ибица» после четырех матчей занимает 20-е место в Сегунде, сумев набрать лишь 1 очко.

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Источник ФК Ибица
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