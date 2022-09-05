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Лига чемпионов
05 сентября 2022, 20:09 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:15
125
0

Ди Мария не поможет «Ювентусу» в матче с «ПСЖ»

Аргентинец остается в лазарете

05 сентября 2022, 20:09 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:15
125
0
Ди Мария не поможет «Ювентусу» в матче с «ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Старая синьора» официально уведомила, что полузащитник Анхель Ди Мария не примет участие в поединке 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против парижского «ПСЖ».

Ди Мария, как известно, получил мышечное повреждение в игре 1-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:0). Первоначально сообщалось, что аргентинец пропустит 10 дней, однако Анхель остается вне игры уже почти 3 недели.

Ди Мария защищал цвета «ПСЖ» с 2015 по 2022 год. После истечения срока действия договора с парижанами полузащитник заключил контракт с «Ювентусом».

Матч 1-го тура Лиги чемпионов-2022/2023 «ПСЖ» — «Ювентус» состоится во вторник, 6 сентября, начало - в 22:00.

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Источник Sport.ua
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