Во вторник, 6 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

«РБ Лейпциг» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов