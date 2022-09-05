Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Лига чемпионов
05 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 18:45
778
3

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер

Стартовый матч «Горняков» в Лиге чемпионов

05 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 18:45
778
3
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 6 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

«РБ Лейпциг» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
РБ Лейпциг – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лейпциг – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Шахтер РБ Лейпциг Шахтер Донецк Лига чемпионов где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Футбол | 05 сентября 2022, 16:35 0
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Футбол | 04 сентября 2022, 20:25 13
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты

Дубль оформил Маркус Рашфорд, в дебютной для себя игре забил Антони

Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией
Футбол | 05.09.2022, 16:55
Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией
Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Футбол | 04.09.2022, 22:50
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Футбол | 04.09.2022, 20:50
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Опять где-то на пиратских сайтах смотреть...
Ответить
+2
Саша Веремійчик
 може хто знає,де подивитись в неті повтор цього матчу?
Ответить
0
Саша Веремійчик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
05.09.2022, 12:00 2
Футбол
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
03.09.2022, 19:52 54
Баскетбол
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23 1
Бокс
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
04.09.2022, 11:10 52
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 13
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
05.09.2022, 15:00 11
Баскетбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 16
Футбол
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
05.09.2022, 00:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности