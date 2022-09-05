Лига чемпионов05 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 18:45
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Стартовый матч «Горняков» в Лиге чемпионов
05 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 18:45
778
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Во вторник, 6 сентября «Шахтер» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.
«РБ Лейпциг» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Опять где-то на пиратских сайтах смотреть...
може хто знає,де подивитись в неті повтор цього матчу?
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