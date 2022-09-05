Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в групповом этапе Кубка Дэвиса

Сегодня, 5 августа, сборная Сербии по теннису во главе с Виктором Троицки начала подготовку в Белграде (Сербия) к групповому этапу Кубка Дэвиса, который пройдет в Валенсии (Испания) с 13 по 18 сентября.

За сборную Сербии на турнире выступят Миомир Кецманович, Филип Крайинович, Ласло Дьере и Никола Качич. Лидер сербского тенниса Новак Джокович пропустит групповой этап «по личным причинам».

Комментарий по поводу отсутствия Новака дал капитан сборной Виктор Троицки:

«Он не будет играть по личным причинам. Он сыграл за нашу сборную бесчисленное количество раз, но в этот раз он не сможет. Если мы доберемся до Малаги, он присоединится к нам», — сказал капитан Виктор в интервью Sportski žurnal.

Отметим, что в Малаге пройдет плей-офф финальной части Кубка Дэвиса. Чтоб отобраться в четвертьфинал турнира, сборной Сербии нужно будет занять 1-2 место в своей группе. В группе В сербы сыграют с Южной Кореей, Испанией и Канадой. Новак Джокович присоединится к команде, если та успешно выйдет с группы.