Испания05 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:39
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ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:39
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1. Руис одолел Ортиса по очкам
2. Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки
3. Зинченко получил худшую оценку за матч против МЮ
4. Прогноз на матч Вальядолид – Альмерия
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