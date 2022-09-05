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  4. ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Испания
05 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:39
119
0

ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:39
119
0
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Руис одолел Ортиса по очкам
2. Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки
3. Зинченко получил худшую оценку за матч против МЮ
4. Прогноз на матч Вальядолид – Альмерия

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Источник Sport.ua
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