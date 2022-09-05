Украина. Премьер лига05 сентября 2022, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:22
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На войне погиб тренер ДЮСШ Львова
Герой защищал Украину от рашистской сволочи
05 сентября 2022, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:22
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1 сентября от вражеской пули погиб тренер ДЮСШ ФК «Львов» Дмитрий Фиалка.
Тренер работал с командой 2006 года рождения и в феврале, с началом вторжения россии, пошел защищать родную землю от врага.
У Дмитрия Фиалки остались двое детей и жена.
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