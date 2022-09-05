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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:22
610
0

На войне погиб тренер ДЮСШ Львова

Герой защищал Украину от рашистской сволочи

05 сентября 2022, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:22
610
0
На войне погиб тренер ДЮСШ Львова
ФК Львов. Дмитрий Фиалка

1 сентября от вражеской пули погиб тренер ДЮСШ ФК «Львов» Дмитрий Фиалка.

Тренер работал с командой 2006 года рождения и в феврале, с началом вторжения россии, пошел защищать родную землю от врага.

У Дмитрия Фиалки остались двое детей и жена.

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Источник ФК Львов
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