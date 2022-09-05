На войне погиб тренер ДЮСШ Львова

1 сентября от вражеской пули погиб тренер ДЮСШ ФК «Львов» Дмитрий Фиалка.

Тренер работал с командой 2006 года рождения и в феврале, с началом вторжения россии, пошел защищать родную землю от врага.

У Дмитрия Фиалки остались двое детей и жена.