Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список из 25 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды для подготовки и участия в трех матчах Лиги наций УЕФА.

Также наставник сине-желтых обнародовал резерв сборной, в который вошли шесть исполнителей.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбык (СК «Днепр-1» Днепр).

Резерв: Артем Беседин («Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК «Днепр-1» Днепр), Егор Назарина («Заря» Луганск), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Даниил Игнатенко ( «Бордо», Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. Через пять дней, 21 числа, сине-желтые проведут первый из трех запланированных на сентябрь матчей — в Глазго против Шотландии.