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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 12:24 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:25
1510
5

Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды

Эти футболисты будут готовиться к трем матчам Лиги наций УЕФА

05 сентября 2022, 12:24 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:25
1510
5
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список из 25 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды для подготовки и участия в трех матчах Лиги наций УЕФА.

Также наставник сине-желтых обнародовал резерв сборной, в который вошли шесть исполнителей.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбык (СК «Днепр-1» Днепр).

Резерв: Артем Беседин («Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК «Днепр-1» Днепр), Егор Назарина («Заря» Луганск), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Даниил Игнатенко ( «Бордо», Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. Через пять дней, 21 числа, сине-желтые проведут первый из трех запланированных на сентябрь матчей — в Глазго против Шотландии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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roman75zpr
Игроков Зари, как обычно, для сборной почти не существует... 
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+3
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Умник
Норм
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0
Gargantua
Степненко уже не тянет, лучше бы Игнатенко вызывали
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0
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