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  4. ВИДЕО. Первый гол Деле Алли за 378 дней! Возродит карьеру?
Турция
05 сентября 2022, 10:31 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:34
379
1

ВИДЕО. Первый гол Деле Алли за 378 дней! Возродит карьеру?

Англичанин забил дебютный мяч за «Бешикташ»

05 сентября 2022, 10:31 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:34
379
1
ВИДЕО. Первый гол Деле Алли за 378 дней! Возродит карьеру?
ФК Бешикташ. Делле Алли

В воскресенье, 4 сентября, завершился матч 5-го тура турецкой Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Бешикташем». Счет игры 2:3 в пользу клуба из Стамбула.

Чемпионат Турции по футболу. 5-й тур

Суперлига. 4 сентября

«Анкарагюджю» – «Бешикташ» – 2:3

Голы: Беридзе, 26, 47 – Мулека, 30, Алли, 35, Н'Куду, 74

Удаление: Марлон, 90+4

Отметим, что новичок «Бешикташа» Деле Алли провел 2-й матч за новую команду и забил дебютный гол. Для английского футболиста этот гол стал первым за 378 дней в официальных чемпионатах. Последний гол он забивал в сезоне 2021/22 за «Тоттенхэм» в матче 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

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Деле Алли Бешикташ Анкарагюджю чемпионат Турции по футболу видео
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Serg Babak
так буває, коли за гравця дають 100 лямів, його не продають,а потім він через пару років катає мяч десь в туреччині...жадний леві,жадний суркіс,ахметов
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