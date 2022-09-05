ВИДЕО. Первый гол Деле Алли за 378 дней! Возродит карьеру?

В воскресенье, 4 сентября, завершился матч 5-го тура турецкой Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Бешикташем». Счет игры 2:3 в пользу клуба из Стамбула.

Чемпионат Турции по футболу. 5-й тур

Суперлига. 4 сентября

«Анкарагюджю» – «Бешикташ» – 2:3

Голы: Беридзе, 26, 47 – Мулека, 30, Алли, 35, Н'Куду, 74

Удаление: Марлон, 90+4

Отметим, что новичок «Бешикташа» Деле Алли провел 2-й матч за новую команду и забил дебютный гол. Для английского футболиста этот гол стал первым за 378 дней в официальных чемпионатах. Последний гол он забивал в сезоне 2021/22 за «Тоттенхэм» в матче 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».