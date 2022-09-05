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  4. Жабер и Томлянович вышли в 1/4 финала US Open, выбив россиянок
US Open
05 сентября 2022, 09:40 |
534
1

Жабер и Томлянович вышли в 1/4 финала US Open, выбив россиянок

Хороший день на кортах Нью-Йорка

05 сентября 2022, 09:40 |
534
1
Жабер и Томлянович вышли в 1/4 финала US Open, выбив россиянок
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Туниска Онс Жабер и австралийка Айла Томлянович успешно преодолели четвертій круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матчах 1/8 финала они обыграли соперниц из россии.  Пятая ракетка мира Жабер оказалась сильнее 18-й сеяной Вероники Кудерметовой. Томлянович разобралась с Людмилой Самсоновой. 

Онс Жабер и Айла Томлянович сразятся между собой в 1/4 финала, ранее на такой стадии в Нью-Йорке они еще не играли.

US Open. Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис) – Вероника Кудерметова – 7:6(1), 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Людмила Самсонова – 7:6(8), 6:1

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Онс Жабер Вероника Кудерметова US Open 2022 Айла Томлянович Людмила Самсонова
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Краще б взагалі їх не допускати! Але й те добре, що вилитіли...
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