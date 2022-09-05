Жабер и Томлянович вышли в 1/4 финала US Open, выбив россиянок
Хороший день на кортах Нью-Йорка
Туниска Онс Жабер и австралийка Айла Томлянович успешно преодолели четвертій круг Открытого чемпионата США по теннису.
В матчах 1/8 финала они обыграли соперниц из россии. Пятая ракетка мира Жабер оказалась сильнее 18-й сеяной Вероники Кудерметовой. Томлянович разобралась с Людмилой Самсоновой.
Онс Жабер и Айла Томлянович сразятся между собой в 1/4 финала, ранее на такой стадии в Нью-Йорке они еще не играли.
US Open. Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) – Вероника Кудерметова – 7:6(1), 6:4
Айла Томлянович (Австралия) – Людмила Самсонова – 7:6(8), 6:1
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