Жабер и Томлянович вышли в 1/4 финала US Open, выбив россиянок

Туниска Онс Жабер и австралийка Айла Томлянович успешно преодолели четвертій круг Открытого чемпионата США по теннису.

В матчах 1/8 финала они обыграли соперниц из россии. Пятая ракетка мира Жабер оказалась сильнее 18-й сеяной Вероники Кудерметовой. Томлянович разобралась с Людмилой Самсоновой.

Онс Жабер и Айла Томлянович сразятся между собой в 1/4 финала, ранее на такой стадии в Нью-Йорке они еще не играли.

US Open. Четвертый круг



Онс Жабер (Тунис) – Вероника Кудерметова – 7:6(1), 6:4





Айла Томлянович (Австралия) – Людмила Самсонова – 7:6(8), 6:1