Первая лига Украины. Результативное начало тура и противоположный конец
Завершился 2-й тур Первой лиги Украины
В воскресенье, 4 сентября, закончился 2-й тур Первой лиги Украины по футболу.
Матч «Мариуполь» – «Прикарпатье» стал матчем-открытия тура, а игра «Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов его завершила.
Результаты 2-го тура Первой лиги Украины:
- «Мариуполь» – «Прикарпатье» – 1:1
- «Кремень» – «Скорук» Томаковка – 3:1
- ГФК «Металлург» – «ЛНЗ» Черкассы – 2:1
- «Оболонь» – СК «Полтава» – 2:1
- «Эпицентр» – «Полесье» – 1:2
- «Буковина» – «Диназ» – 0:0
- «Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов – 0:1
«Мариуполь» – «Прикарпатье» – 1:1
«Кремень» – «Скорук» Томаковка – 3:1
ГФК «Металлург» – «ЛНЗ» Черкассы – 2:1
«Оболонь» – СК «Полтава» – 2:1
«Эпицентр» – «Полесье» – 1:2
«Буковина» – «Диназ» – 0:0
«Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов – 0:1
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