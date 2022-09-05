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  4. Первая лига Украины. Результативное начало тура и противоположный конец
Украина. Первая лига
05 сентября 2022, 08:30 |
626
0

Первая лига Украины. Результативное начало тура и противоположный конец

Завершился 2-й тур Первой лиги Украины

05 сентября 2022, 08:30 |
626
0
Первая лига Украины. Результативное начало тура и противоположный конец
ПФЛ

В воскресенье, 4 сентября, закончился 2-й тур Первой лиги Украины по футболу.

Матч «Мариуполь» – «Прикарпатье» стал матчем-открытия тура, а игра «Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов его завершила.

Результаты 2-го тура Первой лиги Украины:

  • «Мариуполь» – «Прикарпатье» – 1:1
  • «Кремень» – «Скорук» Томаковка – 3:1
  • ГФК «Металлург» – «ЛНЗ» Черкассы – 2:1
  • «Оболонь» – СК «Полтава» – 2:1
  • «Эпицентр» – «Полесье» – 1:2
  • «Буковина» – «Диназ» – 0:0
  • «Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов – 0:1

Таблица чемпионата.

«Мариуполь» – «Прикарпатье» – 1:1

«Кремень» – «Скорук» Томаковка – 3:1

ГФК «Металлург» – «ЛНЗ» Черкассы – 2:1

«Оболонь» – СК «Полтава» – 2:1

«Эпицентр» – «Полесье» – 1:2

«Буковина» – «Диназ» – 0:0

«Нива» Тернополь – «Карпаты» Львов – 0:1

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Мариуполь Прикарпатье Кремень Кременчуг Скорук Томаковка Металлург Запорожье ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Полтава Эпицентр Дунаевцы Полесье Житомир Буковина Черновцы Диназ Вышгород Нива Тернополь Карпаты Львов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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