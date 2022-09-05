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  4. 2 гола за 2 минуты для Леха. Динамовец отдал дебютный ассист в Польше
Польша
05 сентября 2022, 07:50 |
387
0

2 гола за 2 минуты для Леха. Динамовец отдал дебютный ассист в Польше

Георгий Цитаишвили помог команде выиграть еще одну игру в чемпионате

05 сентября 2022, 07:50 |
387
0
2 гола за 2 минуты для Леха. Динамовец отдал дебютный ассист в Польше
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

В воскресенье, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура высшего дивизиона Польши по футболу между «Лехом» и ФК «Видзев». Матч завершился со счетом 2:0.

Чемпионат Польши по футболу. 8-й тур

«Лех» Познань«Видзев» – 2:0

Голы: Амарал, 80, Ишак, 81

Отметим, что голевой пас на Микаэля Ишака отдал экс-игрок киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили. После того, как «Видзев» разыграл мяч в центре поля после пропущенного первого гола, Цитаишвили налетел на соперника, отобрал мяч и отдал на Ишака.

Клуб из Познани выиграл 3-ю игру подряд в чемпионате, но в таблице располагается на 8-м месте из-за не самого удачного старта и пропущенного одного тура.

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Георгий Цитаишвили Лех Познань чемпионат Польши по футболу Видзев
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