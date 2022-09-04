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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
04.09.2022, FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
04 сентября 2022, 21:25 |
144
0

Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины

Заключительные матчи тура

04 сентября 2022, 21:25 |
144
0
Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины
fckarpaty.org.ua

Состоялись заключительные матчи 2-го тура в группе А Первой лиги. «Карпаты» Львов благодаря позднему голу Чачуа обыграли «Ниву» Тернополь и вместе с «Полесьем» лидируют в таблице с 6 пунктами.

Первый пункт в чемпионате набрала «Буковина», сыгравшая 0:0 с «Диназом».

Первая лига. 2-й тур

Группа A

Буковина - Диназ 0:0

Нива Тернополь - Карпаты 0:1
Гол: Чачуа, 82

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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