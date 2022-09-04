04.09.2022, FT 0 : 1
Украина. Первая лига04 сентября 2022, 21:25 |
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Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины
Заключительные матчи тура
04 сентября 2022, 21:25 |
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Состоялись заключительные матчи 2-го тура в группе А Первой лиги. «Карпаты» Львов благодаря позднему голу Чачуа обыграли «Ниву» Тернополь и вместе с «Полесьем» лидируют в таблице с 6 пунктами.
Первый пункт в чемпионате набрала «Буковина», сыгравшая 0:0 с «Диназом».
Первая лига. 2-й тур
Группа A
Буковина - Диназ 0:0
Нива Тернополь - Карпаты 0:1
Гол: Чачуа, 82
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