Первая лига. Карпаты выиграли второй матч, первое очко Буковины

Состоялись заключительные матчи 2-го тура в группе А Первой лиги. «Карпаты» Львов благодаря позднему голу Чачуа обыграли «Ниву» Тернополь и вместе с «Полесьем» лидируют в таблице с 6 пунктами.

Первый пункт в чемпионате набрала «Буковина», сыгравшая 0:0 с «Диназом».

Первая лига. 2-й тур

Группа A

Буковина - Диназ 0:0

Нива Тернополь - Карпаты 0:1

Гол: Чачуа, 82

Турнирная таблица