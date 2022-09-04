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  4. ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 20:39 |
754
0

ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1

Балули уже тренируется

04 сентября 2022, 20:39 |
754
0
ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1
ФК Днепр-1

«Днепр-1» на днях объявил о подписании контракта с полузащитником Фаресом Балули, который уже приступил к работе команды Александра Кучера.

В 4-м туре «Днепр-1» сыграет с «Металлистом 1925».

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Фарес Балули Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
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Источник СК Днепр-1
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