Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 20:39 |
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ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1
Балули уже тренируется
04 сентября 2022, 20:39 |
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«Днепр-1» на днях объявил о подписании контракта с полузащитником Фаресом Балули, который уже приступил к работе команды Александра Кучера.
В 4-м туре «Днепр-1» сыграет с «Металлистом 1925».
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