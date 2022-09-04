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Англия
04 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:35
1493
1

Даже Роналду аплодирует. Новичок МЮ на 100 млн Антони дебютировал с гола

Вингер оформил мяч в дебютном матче

04 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:35
1493
1
Даже Роналду аплодирует. Новичок МЮ на 100 млн Антони дебютировал с гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» вингер хозяев Антони оформил гол в своем дебютном поединке, забив мяч в первом тайме (1:0).

Антони стал самым дорогим приобретением минувшего трансферного окна - клуб выложил за него около 100 миллионов евро.

Такой успех заставил даже Криштиану Роналду, который оказался на лавке запасных, аплодировать действиям новичка.

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Источник Sport.ua
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