Даже Роналду аплодирует. Новичок МЮ на 100 млн Антони дебютировал с гола

В матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» вингер хозяев Антони оформил гол в своем дебютном поединке, забив мяч в первом тайме (1:0).

Антони стал самым дорогим приобретением минувшего трансферного окна - клуб выложил за него около 100 миллионов евро.

Такой успех заставил даже Криштиану Роналду, который оказался на лавке запасных, аплодировать действиям новичка.