Англия04 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:35
1493
1
Даже Роналду аплодирует. Новичок МЮ на 100 млн Антони дебютировал с гола
Вингер оформил мяч в дебютном матче
04 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:35
1493
1
В матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» вингер хозяев Антони оформил гол в своем дебютном поединке, забив мяч в первом тайме (1:0).
Антони стал самым дорогим приобретением минувшего трансферного окна - клуб выложил за него около 100 миллионов евро.
Такой успех заставил даже Криштиану Роналду, который оказался на лавке запасных, аплодировать действиям новичка.
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