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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари три победы в трех матчах. Такого мы не ожидали»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 17:14 |
703
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари три победы в трех матчах. Такого мы не ожидали»

Тренер доволен стартом сезона

04 сентября 2022, 17:14 |
703
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари три победы в трех матчах. Такого мы не ожидали»
ФК Заря

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил старт сезона команды, в котором игроки начали с трех побед, в том числе над «Динамо».

«Мы не ожидали такого старта в сезоне. Ожидали, что будем хорошо играть как команда, чтобы через время посмотреть, где мы окажемся. А сейчас три победы в трех турах. Это вдохновляет на следующие поединки».

«У нас не та команда, которая была в прошлом сезоне, и нам еще нужно работать. Уверен, команда сможет играть лучше. Команда хочет быть в верхней части таблицы, хотим побеждать».

«Что касается трансферов, то хотелось бы добавить опыта, чтобы не только молодые у нас были игроки», - сказал ван Леувен.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен Заря - Динамо
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Источник ПроФутбол
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