Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари три победы в трех матчах. Такого мы не ожидали»

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил старт сезона команды, в котором игроки начали с трех побед, в том числе над «Динамо».

«Мы не ожидали такого старта в сезоне. Ожидали, что будем хорошо играть как команда, чтобы через время посмотреть, где мы окажемся. А сейчас три победы в трех турах. Это вдохновляет на следующие поединки».

«У нас не та команда, которая была в прошлом сезоне, и нам еще нужно работать. Уверен, команда сможет играть лучше. Команда хочет быть в верхней части таблицы, хотим побеждать».

«Что касается трансферов, то хотелось бы добавить опыта, чтобы не только молодые у нас были игроки», - сказал ван Леувен.