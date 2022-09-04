Патрик ван ЛЕУВЕН: «У Зари три победы в трех матчах. Такого мы не ожидали»
Тренер доволен стартом сезона
Наставник «Зари» Патрик ван Леувен оценил старт сезона команды, в котором игроки начали с трех побед, в том числе над «Динамо».
«Мы не ожидали такого старта в сезоне. Ожидали, что будем хорошо играть как команда, чтобы через время посмотреть, где мы окажемся. А сейчас три победы в трех турах. Это вдохновляет на следующие поединки».
«У нас не та команда, которая была в прошлом сезоне, и нам еще нужно работать. Уверен, команда сможет играть лучше. Команда хочет быть в верхней части таблицы, хотим побеждать».
«Что касается трансферов, то хотелось бы добавить опыта, чтобы не только молодые у нас были игроки», - сказал ван Леувен.
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