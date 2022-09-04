Владислав КАБАЕВ: «Эти три очка для Динамо были важнее, чем для Зари»

Хавбек Владислав Кабаев после перехода из «Зари» в «Динамо» сразу дебютировал за киевлян против своей бывшей команды. «Динамо» уступило «Заре» 2:3.

– Владислав, с дебютом в составе «Динамо»! Ты всего несколько дней в команде и уже в старте, еще и в игре против бывшей команды… Какие у тебя эмоции?

- Спасибо за поздавление. Я вчера разговаривал с Луческу. Был очень рад сыграть, ведь прошло всего три дня, как я присоединился к «Динамо». Тем более в матче против своего бывшего клуба, «Зари». Конечно, я рад дебютировать в составе такого клуба. Но есть и негатив – это результат игры. «Динамо» – это бренд, это гранд, мы должны побеждать в каждом матче. Дебют получился очень смазанным. Считаю, что эти три очка для «Динамо» были важнее, чем для «Зари».

– Какой была установка Луческу? Должно быть, он хотел получить и от тебя какую-нибудь информацию о «Заре»? Имели место такие особенные диалоги?

– Особенных не было. Повторюсь, «Динамо» – это гранд. Пусть другие клубы подстраиваются под нас, а мы будем играть в свою игру. Да, прошлись по стандартам, я где-то подсказал. Но ничего особенного не рассказывал, ведь все и так знают, в какой футбол играет «Заря» – агрессивный, быстрый. Мы знали, как они будут играть. Но допустили ошибки в простых ситуациях. И не реализовали многие свои моменты. Только у меня было два или три момента. В свою очередь «Заря» все реализовала. Поэтому нам есть над чем работать.

- Ты, наверное, еще не успел адаптироваться к определенным тактическим моментам?

- Конечно, трех дней мало, но сейчас делать на это какую-то скидку не стоит. Мне уже 27 лет, и о какой-то длительной адаптации речь не идет. Многих ребят из «Динамо» я уже знал. Меня очень хорошо приняли в команде. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив. Этот процесс уже начался. Обещаю, что голы придут. Я буду все для этого делать. И команда мне в этом поможет, я даже не сомневаюсь.