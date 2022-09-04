Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 16:26 |
361
0
Кривбасс – Львов. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 17:00
04 сентября 2022, 16:26 |
361
0
4 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Кривбасс» и «Львов».
Матч пройдт в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
Стартовые составы команд
«Кривбасс»: Клищук, Вернидуб, Семенов, Стецьков, Рябов, Якимец, Банада, Понедельник, Волошин, Хомченовский, Хобленко.
«Львов»: Ильющенков, Грисьо, Муравский, Якымив, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Васильев, Бугай, Ныч.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 03 сентября 2022, 19:52 54
Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022
Футбол | 04 сентября 2022, 13:08 4
Новичок киевского клуба – о матче с «Зарей» (2:3)
Бокс | 04.09.2022, 13:25
Футбол | 04.09.2022, 15:31
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2022, 11:38
03.09.2022, 16:46 15
02.09.2022, 18:01 9
02.09.2022, 19:01 54
03.09.2022, 09:35 13
02.09.2022, 20:45
04.09.2022, 14:31
03.09.2022, 13:40 2