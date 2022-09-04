Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Львов. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 16:26 |
361
0

Кривбасс – Львов. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 17:00

04 сентября 2022, 16:26 |
361
0
Кривбасс – Львов. Известны стартовые составы команд
ФК Кривбасс

4 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Кривбасс» и «Львов».

Матч пройдт в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Стартовые составы команд

«Кривбасс»: Клищук, Вернидуб, Семенов, Стецьков, Рябов, Якимец, Банада, Понедельник, Волошин, Хомченовский, Хобленко.

«Львов»: Ильющенков, Грисьо, Муравский, Якымив, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Васильев, Бугай, Ныч.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

По теме:
Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки
Нива Т – Карпаты и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Металлист
Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Львов стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03 сентября 2022, 19:52 54
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии

Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022

КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
Футбол | 04 сентября 2022, 13:08 4
КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»

Новичок киевского клуба – о матче с «Зарей» (2:3)

Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Бокс | 04.09.2022, 13:25
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
Футбол | 04.09.2022, 15:31
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
04.09.2022, 11:38
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 15
Футбол
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
03.09.2022, 09:35 13
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31
Бокс
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
03.09.2022, 13:40 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности