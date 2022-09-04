Эрик тен ХАГ: «Роналду должен вписаться в новый стиль игры МЮ»
Тренер считает, что игроку нужно адаптироваться
«Манчестер Юнайтед» до завершения трансферного окна так и не продал Криштиану Роналду, который хотел уйти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.
Тренер МЮ Эрик тен Хаг настаивает, что Роналду должен привыкать к новой системе игры команды, а не команда должна подстраиваться под игрока.
«Я должен был четко указать на то, что необходимо клубу и команде. Важно честно доносить игрокам информацию. Роналду нужно вписаться в нынешний стиль игры МЮ».
«Если он это сделает, то он будет оказывать решающее влияние и забивать большие голы, как он это делал всю карьеру. Мы знаем, на что способен Криштиану», - сказал тен Хаг.
Игрок впервые за много лет большинство матчей старта сезона начинает на лавке запасных.
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