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  4. Эрик тен ХАГ: «Роналду должен вписаться в новый стиль игры МЮ»
Англия
04 сентября 2022, 16:31 |
235
0

Эрик тен ХАГ: «Роналду должен вписаться в новый стиль игры МЮ»

Тренер считает, что игроку нужно адаптироваться

04 сентября 2022, 16:31 |
235
0
Эрик тен ХАГ: «Роналду должен вписаться в новый стиль игры МЮ»
Skysports.com

«Манчестер Юнайтед» до завершения трансферного окна так и не продал Криштиану Роналду, который хотел уйти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

Тренер МЮ Эрик тен Хаг настаивает, что Роналду должен привыкать к новой системе игры команды, а не команда должна подстраиваться под игрока.

«Я должен был четко указать на то, что необходимо клубу и команде. Важно честно доносить игрокам информацию. Роналду нужно вписаться в нынешний стиль игры МЮ».

«Если он это сделает, то он будет оказывать решающее влияние и забивать большие голы, как он это делал всю карьеру. Мы знаем, на что способен Криштиану», - сказал тен Хаг.

Игрок впервые за много лет большинство матчей старта сезона начинает на лавке запасных.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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Источник Sky Sports
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