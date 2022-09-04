Франция04 сентября 2022, 16:02 |
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Лилль Фонсеки на выезде одолел Монпелье
После двух поражений в трех предыдущих матчах удалось добыть важную победу
04 сентября 2022, 16:02 |
234
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Состоялся матч 6-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Лилль», который возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, на выезде в большинстве одолел «Монпелье».
Команда португальского тренера набрала 10 очков и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. 6-й тур
«Монпелье» – «Лилль» – 1:3
Голы: Ваи (20) – Дэвид (41, 90+4), 57 Гомес (57)
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