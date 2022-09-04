Лилль Фонсеки на выезде одолел Монпелье

Состоялся матч 6-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль», который возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, на выезде в большинстве одолел «Монпелье».

Команда португальского тренера набрала 10 очков и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. 6-й тур

«Монпелье» – «Лилль» – 1:3

Голы: Ваи (20) – Дэвид (41, 90+4), 57 Гомес (57)

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