Гендиректор Зари – о трансфере Кабаева: «Никто никого не покупал»

Гендиректор «Зари» Станислав Оганов рассказал, как луганский клуб и киевское «Динамо» провели обмен игроками.

– Я знаю, что вы скептически относитесь к данным, которые публикует Transfermarkt. На днях они написали, что за Кабаева «Динамо» заплатило 1,2 миллиона евро. Есть в этом доля правды или опять мимо?

– В данном случае о финансах речь вообще не идет. Лично я думаю, что Кабаев стоит намного больше этой суммы.

– В «Динамо ушел Кабаев, в обратном направлении проследовали Вантух, Антюх и Русин. Кроме того, вы взяли в аренду динамовцев Бражко и Михайленко. Какие цифры фигурировали в случае с этими трансферами?

– Никто никого не покупал и никто никого не продавал. Одни футболисты пришли, другие – ушли. Игроки, которые не подошли «Динамо», подошли «Заре».

Кабаев заинтересовал «Динамо» ‒ и перешел в киевский клуб. Он пять лет верой и правдой служил «Заре», тратил свое здоровье, поэтому мы отпустили его бесплатно. Точно так «Динамо» отпустило к нам своих игроков.