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  4. Гендиректор Зари – о трансфере Кабаева: «Никто никого не покупал»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:48
1431
1

Гендиректор Зари – о трансфере Кабаева: «Никто никого не покупал»

Станислав Оганов рассказал, что клубы просто обменялись футболистами

04 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:48
1431
1
Гендиректор Зари – о трансфере Кабаева: «Никто никого не покупал»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Гендиректор «Зари» Станислав Оганов рассказал, как луганский клуб и киевское «Динамо» провели обмен игроками.

– Я знаю, что вы скептически относитесь к данным, которые публикует Transfermarkt. На днях они написали, что за Кабаева «Динамо» заплатило 1,2 миллиона евро. Есть в этом доля правды или опять мимо?
– В данном случае о финансах речь вообще не идет. Лично я думаю, что Кабаев стоит намного больше этой суммы. 

– В «Динамо ушел Кабаев, в обратном направлении проследовали Вантух, Антюх и Русин. Кроме того, вы взяли в аренду динамовцев Бражко и Михайленко. Какие цифры фигурировали в случае с этими трансферами?

– Никто никого не покупал и никто никого не продавал. Одни футболисты пришли, другие – ушли. Игроки, которые не подошли «Динамо», подошли «Заре». 

Кабаев заинтересовал «Динамо» ‒ и перешел в киевский клуб. Он пять лет верой и правдой служил «Заре», тратил свое здоровье, поэтому мы отпустили его бесплатно. Точно так «Динамо» отпустило к нам своих игроков.

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Станислав Оганов Динамо Киев Владислав Кабаев трансферы Роман Вантух Денис Антюх Назарий Русин Николай Михайленко Владимир Бражко
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Источник FanDay
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zhyr
Бражко і Русин вже окупились)))
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