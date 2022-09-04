Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 14:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:10
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Черноморец – Ингулец. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 15:00
04 сентября 2022, 14:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:10
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4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Черноморец» и «Ингулец».
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».
Стартовые составы
«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Джеймс, Ермоленко, Селин, Политило, Плакса, Брагару, Наумец, Фили, Юсов
«Ингулец»: Паламарчук, Саков, Ченбай, Нагиев, Павлов, Кучеренко, Запорожец, Близниченко, Коробенко, Клименко, Козак
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