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  4. Черноморец – Ингулец. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 14:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:10
425
0

Черноморец – Ингулец. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 15:00

04 сентября 2022, 14:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:10
425
0
Черноморец – Ингулец. Известны стартовые составы команд
ФК Черноморец

4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Черноморец» и «Ингулец».

Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».

Стартовые составы

«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Джеймс, Ермоленко, Селин, Политило, Плакса, Брагару, Наумец, Фили, Юсов

«Ингулец»: Паламарчук, Саков, Ченбай, Нагиев, Павлов, Кучеренко, Запорожец, Близниченко, Коробенко, Клименко, Козак

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Источник Sport.ua
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