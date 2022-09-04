Молодежные турниры04 сентября 2022, 13:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:13
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Минай U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19
04 сентября 2022, 13:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:13
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4 сентября в 14.00 в Ужгороде пройдет матч 3-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд. На стадионе «Авангард» местный «Минай» примет ковалевский «Колос».
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