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04 сентября 2022, 13:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:13
213
0

Минай U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19

04 сентября 2022, 13:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:13
213
0
Минай U-19 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

4 сентября в 14.00 в Ужгороде пройдет матч 3-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд. На стадионе «Авангард» местный «Минай» примет ковалевский «Колос».

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Источник Sport.ua
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