Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 13:47 |
202
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Львов состоится на Арене Львов
«Динамо» будет принимающей стороной
04 сентября 2022, 13:47 |
202
0
В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».
Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове.
«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.
Встреча начнется в 17:00.
Отметим, что в этом чемпионате «Динамо» повторило личный антирекорд в УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2022, 06:32 2
В Одессе состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол | 03 сентября 2022, 23:52 0
Легкая выездная победа каталонцев
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Баскетбол | 03.09.2022, 15:10
Футбол | 03.09.2022, 22:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.09.2022, 17:05 6
02.09.2022, 23:45 10
02.09.2022, 22:45
02.09.2022, 20:45
02.09.2022, 12:47 1
03.09.2022, 16:46 15
02.09.2022, 19:53 2
Бокс