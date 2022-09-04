ОФИЦИАЛЬНО. Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Львов состоится на Арене Львов

В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».

Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове.

«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.

Встреча начнется в 17:00.

Отметим, что в этом чемпионате «Динамо» повторило личный антирекорд в УПЛ.