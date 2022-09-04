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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Львов состоится на Арене Львов
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 13:47 |
202
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Львов состоится на Арене Львов

«Динамо» будет принимающей стороной

04 сентября 2022, 13:47 |
202
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Львов состоится на Арене Львов
ФК Динамо Киев

В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».

Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове.

«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.

Встреча начнется в 17:00.

Отметим, что в этом чемпионате «Динамо» повторило личный антирекорд в УПЛ.

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Динамо Киев Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арена Львов
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Источник ФК Динамо Киев
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