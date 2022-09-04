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  4. КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:24
456
1

КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»

Новичок киевского клуба – о матче с «Зарей» (2:3)

04 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:24
456
1
КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
ФК Динамо Киев / автор неизвестен

27-летний Владислав Кабаев, который дебютировал за «Динамо» во встрече с «Зарей» в 3-м туре чемпионата Украины, признался, что его первая игра за столичную команду получилась смазанной. Кроме этого, экс-хавбек луганчан позволил себе довольно смелое заявление, учитывая, что сейчас «Динамо» в таблице УПЛ занимает предпоследнее место.

«Очень рад, что дебютировал за такой клуб, но имеется негатив. Динамо – это бренд, это гранд, и мы должны выигрывать каждый матч. Так что мой дебют очень сильно смазался. Нам эти три очка были важнее, чем «Заре».

Настрой на игру с «Зарей» от Луческу? Каких-то особенных диалогов не было. Повторюсь, что «Динамо» – это гранд, пусть все подстраиваются под нас, а мы играем в свою игру. Мы знали, как будет играть «Заря», но у нас были некоторые ошибки в простых ситуациях. Мы не забили много моментов, у меня было две-три возможности, а «Заря» все забила», – заявил Кабаев в послематчевом комментарии.

Киевское «Динамо» в двух стартовых матчах УПЛ сезона-2022/2023 потерпела поражения с общим счетом 2:6. Таким образом, с нулем набранных очков подопечные Мирчи Луческу идут на 15-й позиции, опережая по дополнительным показателям только львовский «Рух».

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Владислав Кабаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
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Источник FootballHub
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Mr Voevudskiy
Вполне норм игра.. для первой лиги ;)
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