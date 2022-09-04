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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 04:05 |
175
0

Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»

Александр Уваров вспомнил чемпионат СССР 1986

04 сентября 2022, 04:05 |
175
0
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
ФК Маккаби. Александр Уваров

Бывший вратарь московского «Динамо» Александр Уваров вспомнил невероятную развязку чемпионата СССР 1986 года, когда его команда уступила золото киевскому «Динамо»:

«Судьба чемпионата СССР в 1986 году решалась в матчах против киевского «Динамо» Лобановского, в том году взявшего Кубок обладателей кубков, а в следующем году дошедшего до полуфинала Кубка чемпионов. Их матчи постоянно переносились, поэтому в итоге пришлось сыграть с ними дважды в несколько недель. Первый матч был в конце ноября на «Олимпийском». Все было в наших руках, мы забили первыми, но получили ответный гол в контратаке. В Киеве, с учетом судейства, было гораздо сложнее. Мы остались довольны ничьей, но в итоге проиграли 1:2 и остались только с серебром.

Для меня встречи с киевским «Динамо» были самыми принципиальными, я выходил на них как последний поединок. Чистый спортивный гнев закипал, очень хотелось их обыграть. Хотя сейчас я продолжаю дружить со многими ребятами из киевского «Динамо». Когда я приезжал в Киев со сборной или «Маккаби», то с удовольствием общался с Лехой Михайличенко, Витей Морозом, Володей Бессоновым, Толиком Демьяненко, Олегом Блохиным, не говоря уже о покойном Андрее Бале, который стал крестным отцом моего сына.

В московском «Динамо» я не испытывал никакой симпатии ни к одному тренеру. Другое дело – Валерий Лобановский, с которым познакомился в сборной».

Отметим, что Александр Уваров выступал за московское «Динамо» с 1981 по 1991 год. Далее продолжил карьеру в «Маккаби».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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