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  4. Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 23:30 |
372
0

Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»

Игрок оценил победу в матче УПЛ

03 сентября 2022, 23:30 |
372
0
Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»
ФК Заря

Экс-форвард «Динамо» Назарий Русин оценил победу «Зари» в матче УПЛ против киевлян. Команда победила 3:2, а Русин забил гол.

«Хороший матч, хороший результат. После гола я не задумывался, что забил родной команде. Времени кайфовать не было. Всегда приятно забивать гол, я проявил уважение к родной команде».

«Это моя команда, я динамовец навсегда. Рад, что забил и что мы победили. И я даже не играл форварда в этом матче, а действовал на позиции вингера», - сказал Русин.

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Источник ПроФутбол
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