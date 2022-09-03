Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»

Экс-форвард «Динамо» Назарий Русин оценил победу «Зари» в матче УПЛ против киевлян. Команда победила 3:2, а Русин забил гол.

«Хороший матч, хороший результат. После гола я не задумывался, что забил родной команде. Времени кайфовать не было. Всегда приятно забивать гол, я проявил уважение к родной команде».

«Это моя команда, я динамовец навсегда. Рад, что забил и что мы победили. И я даже не играл форварда в этом матче, а действовал на позиции вингера», - сказал Русин.