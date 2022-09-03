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  4. Владислав ВАНАТ: «Динамо нужно больше азарта и злости, так нельзя»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 22:45 |
569
0

Владислав ВАНАТ: «Динамо нужно больше азарта и злости, так нельзя»

Форвард оценил неудачную серию киевлян

03 сентября 2022, 22:45 |
569
0
Владислав ВАНАТ: «Динамо нужно больше азарта и злости, так нельзя»
ФК Динамо Киев

Владислав Ванат забил свой дебютный гол за «Динамо» в УПЛ, однако команда проиграла «Заре» 2:3. Форвард оценил неудачную серию киевлян.

«Каждый соперник настраивается на нас, легко нам не будет. Нужно больше азарта, злости и менять ситуацию, потому что так быть не должно. Все понимают, что мы не можем так играть, и Мирча Луческу ничего не говорил, все и так все понимают».

«Не годится так. Мне удалось забить, а далее, я надеюсь, будут и голы, и результат», - сказал Ванат.

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Источник ПроФутбол
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