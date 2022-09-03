Испания03 сентября 2022, 21:50 |
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Атлетико на выезде сыграл вничью с Реал Сосьедадом
«Матрасники» потеряли очки
03 сентября 2022, 21:50 |
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В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью со счетом 1:1.
За «матрасников» забил Альваро Мората, в составе «Сосьедада» голом отметился Умар Садик.
Чемпионат Испании, 4-й тур
«Реал Сосьедад» – «Атлетико» – 1:1
Голы: 0:1 – 5 Мората, 1:1 – 55 Садик.
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