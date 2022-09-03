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Англия
03 сентября 2022, 20:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:57
307
0

ВИДЕО. Артета о травме Зинченко, трансферах и матче МЮ – Арсенал

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03 сентября 2022, 20:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:57
307
0
ВИДЕО. Артета о травме Зинченко, трансферах и матче МЮ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме украинца Александра Зинченко, трансферах и матче против «Манчестер Юнайтед».

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Источник Sport.ua
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