Англия03 сентября 2022, 20:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:57
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ВИДЕО. Артета о травме Зинченко, трансферах и матче МЮ – Арсенал
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03 сентября 2022, 20:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:57
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме украинца Александра Зинченко, трансферах и матче против «Манчестер Юнайтед».
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