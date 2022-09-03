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Германия
03 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 03 сентября 2022, 18:45
206
0

Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место

Завершилось пять матчей чемпионата Германии

03 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 03 сентября 2022, 18:45
206
0
Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги состоялось еще 5 поединков. В центральном матче берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью со счетом 1:1.

Кроме того, «Байер» на своем стадионе проиграл «Фрайбургу», «Вердер» на выезде обыграл «Бохум», «Вольфсбург» проиграл «Кельну», а «Штутгарт» и «Шальке» расписали мировую.

Благодаря осечке «Баварии» турнирную таблицу возглавил «Фрайбург», набравший 12 очков.

Чемпионат Германии, 5-й тур

«Байер» – «Фрайбург» – 2:3
Голы: Демирбай, 16 (1:0). Гинтер, 48 (1:1). Грегорич, 51 (1:2). Шик, 65 (2:2). Доан, 72 (2:3).

«Вольфсбург» – «Кельн» – 2:4
Голы: Нмеча, 2 (1:0). Любичич, 22 (1:1). Отавио, 32 (1:2). Кайнц, 45+2 (1:3). Нмеча, 79 (2:3). Адамян, 81 (2:4).

«Бохум» – «Вердер» – 0:2
Голы: Фуллькруг, 86 (0:1). Фуллькруг, 90+2 – с пенальти (0:2).

«Унион» – «Бавария» – 1:1
Голы: Бекер, 12 (1:0). Киммих, 15 (1:1).

«Штутгарт» – «Шальке» – 1:1
Голы: Фюрих, 18 (1:0). Теродде, 21 (1:1).

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник Sport.ua
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