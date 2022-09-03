Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан оценил вторую неудачу киевлян на старте сезона УПЛ. Команда проиграла «Заре» со счетом 2:3.

«У меня нет даже слов. Какой-то нефарт, легко пропускаем. Мы готовились к этому матчу, как и ко всем остальным, но легко пропускаем, а потом тяжело отыгрываться».

«Но, думаю, «Динамо» выдержит эти удары, пройдем эти проблемы. Сейчас Лига Европы, будем настраиваться. Физически команда готова, но морально немного подсели мы».

«В целом, просто какой-то нефарт», - сказал Бущан.