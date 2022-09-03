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  4. Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 18:14 |
2530
3

Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»

Вратарь оценил поражения на старте сезона

03 сентября 2022, 18:14 |
2530
3
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан оценил вторую неудачу киевлян на старте сезона УПЛ. Команда проиграла «Заре» со счетом 2:3.

«У меня нет даже слов. Какой-то нефарт, легко пропускаем. Мы готовились к этому матчу, как и ко всем остальным, но легко пропускаем, а потом тяжело отыгрываться».

«Но, думаю, «Динамо» выдержит эти удары, пройдем эти проблемы. Сейчас Лига Европы, будем настраиваться. Физически команда готова, но морально немного подсели мы».

«В целом, просто какой-то нефарт», - сказал Бущан.

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Динамо Киев Георгий Бущан Заря - Динамо чемпионат Украины по футболу
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 3
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Михаил Степанов
це ГАНЬБА..Не фарт то зовсім інше
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-1
Игорь Левченко
Это не нефарт, а непрофессионализм.
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-2
igorek
Бущан каже це якийсь не фарт а може ви грати лінуетесь. Атаки нема захист прохідний двір заходь хто хоче. Вам скоро воротарі суперника неспіша будуть закатувати мячі. Тактики нема хто вас взагалі тренуе. Може треба міняти тренера і половина гравців гнати геть і брати тільки молодь під особий контракт. Грають платити не грають  неплатити і геть в другу лігу. Ще ніколи Динамо так пагано не грала як ця команда це прениженя такого клубу як Динамо. Ганьба.
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-4
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